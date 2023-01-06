Підприємці тепер можуть згенерувати в «Дії» витяг із ЄДР – Федоров

У застосунку «Дія» з’явився витяг з Єдиного державного реєстру, повідомив 6 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він назвав витяг «одним із найпопулярніших документів для підприємців».

«Документ підтверджує, що ви маєте або мали бізнес. Діючі підприємці можуть використати його, щоб підписати договір, отримати послуги у банку тощо», – повідомив Федоров.

Читайте також: Переселенці можуть змінити місце проживання або скасувати свій статус у «Дії» – Федоров

Він вказав на те, що раніше для отримання такого витягу треба було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти в центр надання адміністративних послуг.

«І, зрештою, чекати добу. Зараз – робите кілька кліків на порталі «Дія» і документ вже у вас», – порівняв він.

У травні 2021 року в застосунку та на порталі «Дія» з’явилася низка послуг, в тому числі сплата податків та подання декларацій, електронні петиції, е-підпис у смартфоні та автоматична реєстрація ФОП.