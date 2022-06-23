У Києві заборонили запускати феєрверки і їздити на авто без глушника – Кличко

Київрада ухвалила рішення про заборону продажу та запуску у Києві феєрверків на час війни, а також пересування містом автомобілів без глушника.



«Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні – війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність», – написав у своєму телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

Згідно з рішенням, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення у Києві заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Інше рішення, як повідомляє Кличко, передбачає заборону руху у Києві транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач. Це рішення діє до моменту припинення чи скасування дії воєнного стану на всій території України.

Водночас Кличко не інформує, хто і як буде контролювати виконання цього рішення.

У травні Верховна Рада подовжила дію воєнного стану до 23 серпня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський на початку червня підтримав петицію про заборону феєрверків і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання.