Міносвіти попередило про фейки про нібито збір інформації щодо випускників призовного віку

Міністерство освіти і науки повідомило про поширення у соціальних мережах фейкового листа щодо збору інформації про випускників призовного віку.

«Міністерство освіти і науки повідомляє, що в соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання… Повідомляємо, що цей лист – фейк», – ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що поширення підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, спрямованої на створення занепокоєння у суспільстві та дискредитації Міносвіти.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено мобілізацію.