«Звичайно», Іран гратиме на чемпіонаті світу з футболу – голова ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що «звичайно», що Іран братиме участь у матчах чемпіонату світу з футболу в США. Про це він сказав під час засідання конгресу керівного футбольного органу у Ванкувері, Канада, яке відбулося без іранської делегації після інциденту в аеропорту після її прибуття.



«Дозвольте мені почати з самого початку. Звичайно, Іран братиме участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року. І, звичайно, Іран гратиме у Сполучених Штатах Америки», – сказав Інфантіно 30 квітня.



«І причина цього дуже проста: ми повинні об’єднатися. Це моя відповідальність, наша відповідальність».



Президент США Дональд Трамп заявив, що він «згоден» з тим, щоб Іран грав на найпопулярнішій спортивній події у світі.



«Ну, якщо Джанні це сказав, то я згоден. Джанні це сказав?... Знаєте що? Нехай грають. Ну, Джанні фантастичний, він мій друг. Він говорив про це», – сказав Трамп журналістам.



Посадовці Іранської федерації футболу, включаючи президента Мехді Таджа, мали бути присутніми на конгресі, але повернулися в аеропорту Торонто після того, що Тегеран назвав «неприйнятною поведінкою» канадських імміграційних органів.



Тадж – колишній член Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану. Канадські чиновники заявили, що рішення про в’їзд приймаються в кожному окремому випадку, і особам, пов’язаним з КВІР, який Канада визначає як терористичну організацію, не буде дозволено в’їзд до країни.

Іран пройшов кваліфікацію на чемпіонат світу, який відбудеться з 11 червня до 18 липня у Північній Америці. Команда мала зіграти три поєдинки групового етапу проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії в містах США – перші дві в Інґлвуді, штат Каліфорнія, а третю в Сіетлі.

Участь Тегерану у турнірі під сумнівом через американсько-ізраїльську війну з Іраном. Тегеран запросив альтернативні місця проведення матчів у США, але запит було відхилено.



