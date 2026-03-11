Іран відмовляється від участі в чемпіонаті світу з футболу – міністр спорту

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі виключає можливість участі чоловічої збірної своєї країни в чемпіонаті світу з футболу, який улітку 2026 року приймуть США, Канада і Мексика.

«Оскільки цей корумпований режим (чиновник має на увазі США – ред.)) вбив нашого лідера, ми за жодних обставин не можемо брати участь у чемпіонаті світу з футболу», – сказав Доньямалі державному телебаченню Ірану.

Іран пройшов кваліфікацію на чемпіонат світу, який відбудеться з 11 червня до 18 липня у Північній Америці. Команда мала зіграти три поєдинки групового етапу проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії в містах США – перші дві в Інґлвуді, штат Каліфорнія, а третю в Сіетлі.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно написав в Instagram, що президент США Дональд Трамп сказав йому під час зустрічі 10 березня, що команда Ірану «звичайно, запрошена брати участь у турнірі в Сполучених Штатах», попри війну.