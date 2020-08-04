Майже три роки в СІЗО: суд у Росії продовжив арешт фігурантів кримської «справи Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони будуть знаходитися у слідчому ізоляторі до 12 листопада, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».
«Для мене очевидно, що настільки довге продовження запобіжного заходу вже скидається на міру покарання. Мій підзахисний Зекір’яєв є батьком 13-ти дітей. Підозрювати, що він сховається, не доводиться. У нього забрали право виховувати 13 дітей. Якщо суд прийме рішення про зміну запобіжного заходу, захист забезпечить явку підсудних до суду», – намагався переконати суддю адвокат Олексій Ладин.
Інші захисники також наполягали на обранні іншого запобіжного заходу для кримчан, але суд не взяв до уваги доводи адвокатів.
Фігуранти справи перебувають у СІЗО майже три роки.
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справі Хізб ут-Тахрір».
15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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