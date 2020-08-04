Майже три роки в СІЗО: суд у Росії продовжив арешт фігурантів кримської «справи Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони будуть знаходитися у слідчому ізоляторі до 12 листопада, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Для мене очевидно, що настільки довге продовження запобіжного заходу вже скидається на міру покарання. Мій підзахисний Зекір’яєв є батьком 13-ти дітей. Підозрювати, що він сховається, не доводиться. У нього забрали право виховувати 13 дітей. Якщо суд прийме рішення про зміну запобіжного заходу, захист забезпечить явку підсудних до суду», – намагався переконати суддю адвокат Олексій Ладин.

Інші захисники також наполягали на обранні іншого запобіжного заходу для кримчан, але суд не взяв до уваги доводи адвокатів.

Фігуранти справи перебувають у СІЗО майже три роки.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’​яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справі Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.