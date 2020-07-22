Суд у Росії залишив під арештом громадянського журналіста з Криму

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції російського міста Сочі відхилив апеляційні скарги захисту і залишив під арештом кримського громадянського журналіста, фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Шейхаліева. Таким чином, він залишиться у СІЗО до 15 вересня. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Еміне Авамілєва.

«Як і слід було очікувати, постанова була залишена юридично чинною. Наші скарги були відхилені», –розповіла адвокат.

Захист цивільного журналіста посилався на IV Женевську конвенцію і вимагав її застосування, а сам підсудний заявив у суді, що вважає себе політичним в’язнем.

Шейхалієв з 2015 року висвітлював арешти і обшуки в Криму, знімаючи фото і відеоматеріали на телефон. 27 березня 2019 року його заарештували. ФСБ Росії підозрює Шейхалієва в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».