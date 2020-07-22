Суд у Росії залишив під арештом громадянського журналіста з Криму

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції російського міста Сочі відхилив апеляційні скарги захисту і залишив під арештом кримського громадянського журналіста, фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Шейхаліева. Таким чином, він залишиться у СІЗО до 15 вересня. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Еміне Авамілєва.
«Як і слід було очікувати, постанова була залишена юридично чинною. Наші скарги були відхилені», –розповіла адвокат.
Захист цивільного журналіста посилався на IV Женевську конвенцію і вимагав її застосування, а сам підсудний заявив у суді, що вважає себе політичним в’язнем.
Шейхалієв з 2015 року висвітлював арешти і обшуки в Криму, знімаючи фото і відеоматеріали на телефон. 27 березня 2019 року його заарештували. ФСБ Росії підозрює Шейхалієва в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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