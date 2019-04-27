Закордонні парафії, які не хочуть переходити до Константинополя, ПЦУ вважає «своїми» – Філарет

Якщо парафії і єпархії за кордоном не бажають увійти до Константинопольського патріархату, як це зазначено в томосі, то Православна церква України не може їх змусити це зробити. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода зазначив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Разом з тим він наголосив, що і відмовитися українська церква від цих парафій не може і вважає їх «своїми».

«Згідно томосу, ПЦУ не повинна включати у свій склад парафії і єпархії, які знаходяться за межами України. Це в томосі написано. Але це залежить не від нас, тобто не від ПЦУ. А це залежить від тих єпархій і тих парафій, які знаходяться за межами України. Якщо вони хочуть бути у складі Константинопольського патріархату, ми заперечити не можемо. Але якщо не хочуть парафії і в Європі, і в Америці, і в Росії, і по всьому світу увійти до складу Константинопольського патріархату, то ми їх заставити не можемо. Але і не можемо їх відкинути. І тому, оскільки вони не хочуть від нас відійти, ми вважаємо їх своїми», – сказав Філарет.

Читайте також: Патріарх Філарет про Зеленського, Порошенка, «термос», суди та Великдень

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з колишньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

Повну версію інтерв’ю з патріархом Філаретом читайте на сайті Радіо Свобода.