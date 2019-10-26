Команда фільму про кримських татар «Додому» («Evge») повідомила про перемоги на фестивалі

Знімальна група українського художнього кінофільму про кримських татар «Додому» (кримськотатарською «Evge», в англійському перекладі «Homeward») повідомила про перемоги, здобуті на міжнародному кінофестивалі.

Як мовиться в повідомленні, цей фільм українського кінорежисера Нарімана Алієва визнаний найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі, а нагороду за найкращу чоловічу роль отримав актор Ахтем Сеітаблаєв.

Церемонія нагородження відбулася 25 жовтня у Стамбулі, Наріман Алієв особисто отримав відзнаки, мовиться в повідомленні.

Крім «Додому», за перемогу в цьому конкурсі в категорії найкращого іноземного фільму змагалися ще 8 стрічок із різних країн.

Наріман Алієв перепублікував цей допис у фейсбуці, додавши: «Вчора з'їздив до Стамбулу. Привіз сувеніри».

А Ахтем Сеітаблаєв подякував команді фільму за перемогу.

На початку жовтня стало відомо, що фільм «Додому» потрапив у лонг-лист американської кінопремії «Оскар». Стрічка потрапила в перелік із 93 фільмів у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він узяв участь у конкурсній програмі «Особливий погляд». В Україні фільм вийде у прокат 7 листопада.

За сюжетом фільму, у кримського татарина Мустафи (його грає Ахтем Сеітаблаєв) у війні на Донбасі гине його старший син. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.