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09 Жовтень 2019, Київ 19:15
Новини | Суспільство

Український фільм «Додому» потрапив у лонг-лист премії «Оскар»

У серпні фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва був обраний кандидатом на «Оскар» від України

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Український фільм «Додому» потрапив у лонг-лист премії «Оскар».

Стрічка потрапила в перелік з 93 фільмів у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

У серпні фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва був обраний кандидатом на «Оскар» від України.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) – це фільм про кримського татарина Мустафу (його грає Ахтем Саїбтаблаєв), старший син якого був убитий під час війни на Донбасі. Чоловік їде з молодшим сином до анексованого Криму, аби поховати його.

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». У прокат фільм вийде 7 листопада.

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