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17 Квітень 2019, Київ 23:02
Новини | Суспільство

У Росії планують зняти художній фільм про напад на коледж в анексованій Керчі

Владислав Росляков під час скоєння масового вбивства у коледжі Керчі, кадр з камери відеоспостереження

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У Росії знімуть художній фільм про масове вбивство учнів і викладачів Керченського політехнічного коледжу в жовтні 2018 року, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Стрічку продюсуватиме засновник студії «Базелевс» і режисер Тимур Бекмамбетов. Сценарій пише російська журналістка Ксенія Леонова, а режисером заявлений Леонід Марантіді, який займається виробництвом відеоконтенту в онлайн-виданні Meduza.

За словами авторів фільму, в ньому планують розповісти історію як самого стрілка, 18-річного Владислава Рослякова, так і викладачів і учнів, загиблих і вцілілих.

За сюжетом картини, розслідування ведеться «від особи журналіста, який не виходить з дому через перелом хребта, постійно їсть гамбургери і на всіх буркотить». Події фільму будуть розгортатися на екрані його комп’ютера.

Вибух і стрілянина у коледжі в Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією російських слідчих, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Контрольована Росією влада міста повідомила, що внаслідок трагедії загинула 21 людина.

Українська прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує напад як терористичний акт. Російські слідчі розслідують справу за статтею про масове вбивство.

«Ніхто не вірить, що це зробив він». Студенти Керченського коледжу про Влада Рослякова
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«Ніхто не вірить, що це зробив він». Студенти Керченського коледжу про Влада Рослякова

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