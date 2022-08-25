Сьогодні в ефірі Суспільного – прем’єра документального фільму «Ранок» Катерини Лихогляд

25 серпня в ефірі Суспільного відбудеться телевізійна прем’єра документального фільму «Ранок» Катерини Лихогляд, який вона підготувала під час стажування на Радіо Свобода.



«Ранок» – це історія дітей, врятованих від війни. Діти з Харкова, одного з найгарячіших міст цієї весни, долають тисячі кілометрів. Рятуючись від війни, вони їдуть до Європейського cоюзу. Деякі з цих дітей – незрячі, їхню школу розбило вибуховою хвилею. Маленьких біженців в декілька хвиль евакуйовують автобусами литовські й українські волонтери. Діти, що рятуються від війни, знаходять прихисток у Литві та Польщі, і це їхня історія», – розповідає авторка.



Фільм «Ранок» заплановано до ефіру о 22:35 в рамках марафону «Єдині новини».



Катерина Лихогляд у журналістиці близько десяти років, працювала в агенції «Слідство.інфо» та в Національній суспільній телерадіокомпанії України.



З січня 2022 року Катерина Лихогляд стажувалася в Празі в рамках ​стипендії імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.