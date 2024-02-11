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У Фінляндії відбувається другий тур президентських виборів

У другому турі змагаються двоє кандидатів: Александр Стубб (п) і Пекка Гаавісто
У другому турі змагаються двоє кандидатів: Александр Стубб (п) і Пекка Гаавісто

У Фінляндії 11 лютого проходить другий тур виборів президента країни.

Близько 4,3 мільйона виборців обирають між колишнім прем’єр-міністром, правоцентристом Александром Стуббом із партії «Національна коаліція» і колишнім міністром закордонних справ Пеккою Гаавісто, представником Партії зелених, який балотується як незалежний кандидат.

Згідно з опитуваннями громадської думки, фаворитом другого туру вважається Стубб.

Попередні результати голосування мають озвучити пізно ввечері 11 лютого.

Перший тур виборів пройшов 28 січня. На посаду президента Фінляндії претендували дев’ять кандидатів.

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