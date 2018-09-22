На фінансування парламентських партій у проект бюджету-2019 заклали 565,6 мільйона гривень – #Точно

Національне агентство з питань запобігання корупції наступного року планує виплатити 565,6 мільйона гривень парламентським партіям на статутну діяльність. Така інформація міститься в проекті державного бюджету на наступний рік, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, у різних пропорціях гроші отримають «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, «Опозиційний блок» та «Батьківщина».

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає фінансування партій з держбюджету і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. Наразі державне фінансування отримують лише парламентські партії, а з наступних виборів до Верховної Ради – всі політичні сили, які пройдуть бар'єр у 2% від всіх голосів виборців. Тобто партія може не потрапити до парламенту, але матиме можливість отримувати на розвиток кошти з держбюджету.

Цього року стало відомо, що 900 мільйонів гривень виплатили партіям від початку державного фінансування.

За останніми дослідженнями Комітету виборців України, партії витрачають мільйони гривень платників податків на свою рекламу.