Майже 900 мільйонів гривень виплатили партіям від початку державного фінансування – #Точно

Національне агентство з питань запобігання корупції з грудня 2015 року до сьогодні виплатило 866 882 640 гривень чотирьом партіям на статутну діяльність. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, «Народний фронт» отримав найбільше – 230 мільйонів гривень. Трохи менше «Блок Петра Порошенка» – 226,7 мільйона гривень. «Самопоміч» – 203,5 мільйонів гривень. Радикальна партія Олега Ляшка – 77,4 мільйона гривень. «Опозиційний блок» – 76,6 мільйона гривень. «Батьківщина» – 52,6 мільйона гривень.

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає фінансування партій з держбюджету і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. Наразі державне фінансування отримують лише парламентські партії, а з наступних виборів до Верховної Ради – всі політичні сили, які пройдуть бар'єр у 2% від всіх голосів виборців. Тобто партія може не потрапити до парламенту, але матиме можливість отримувати на розвиток кошти з держбюджету.

У квітні у НАЗК розповіли, скільки грошей отримають партії у другому кварталі 2018 року. «Блок Петра Порошенка» отримає 32,5 мільйони гривень. «Народний фронт» – 33 мільйони гривень. «Опозиційний блок» – 14 мільйонів гривень. Радикальна партія Олега Ляшка – 11,1 мільйона гривень. «Батьківщина» – 8,4 мільйона гривень. «Самопоміч» – 16,3 мільйона гривень і додатково 12,8 мільйона гривень «за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу».

У НАЗК повідомили, що загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 671 000 гривень.