Переможець парламентських виборів у Фінляндії розраховує створити коаліцію до червня

У Фінляндії очікують складних переговорів щодо формування владної коаліції після того, як на парламентських виборах 14 квітня із невеликим відривом перемогла опозиційна Соціал-демократична партія.

Її лідер Антті Рінне 15 квітня заявив, що розраховує на формування нового уряду до кінця травня. Для цього, за його словами, важливо мати «спільні цінності».

Згідно з остаточними результатами виборів, соціал-демократи здобувають 17,7% голосів виборців. Друге місце з незначним відривом посідає крайньо права партія «Справжні фінни» – 17,5% голосів.

Представники владної коаліції «Фінляндський центр» прем’єра Юха Сіпіля і консервативна партія «Національна коаліція» отримали відповідно 13,8 і 17% голосів виборців.

Вперше за століття на виборах у Фінляндії жодна з партій не отримала більше ніж 20% голосів виборців.

Соціал-демократи у своїй кампанії обіцяли дати відповідь на занепокоєння, що останніми роками, в часи виходу економіки країни з рецесії, яку спричинила фінансова криза 2008 року, бюджетні витрати скоротили надто глибоко. Особливу критику з усіх боків політичного спектру викликали такі скорочення у високо цінованій системі освіти.

Крім того, останніми місяцями значно зросла популярність крайньої правої партії «Справжні фінни», якою керує євродепутат-консерватор Юссі Халла-ахо – її кампанія зосереджувалася на антиімміграційних гаслах і критиці «істерії» навколо кліматичних змін із боку інших партій, які вимагають дій для боротьби зі всесвітнім потеплінням. Ця партія може відіграти важливу роль у майбутньому коаліційному уряді, які у Фінляндії зазвичай створюють коаліції з трьох-чотирьох партій.

Керівництво Фінляндії, яка є членом Європейського союзу, перебуває в постійному діалозі з сусідньою Росією, хоча водночас підтримує санкції ЄС проти Москви. Саме сусідство з Росією, незалежність від якої Фінляндія здобула 101 рік тому, є головною причиною того, що Хельсінкі досі утримується від вступу до НАТО.