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У Фінляндії заявляють про порушення повітряного простору російським літаком

Після російського масштабного вторгнення в Україну у Фінляндії почалися дискусії щодо вступу до НАТО.

Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії, заявило фінське міністерство оборони.

«Сьогодні вранці російський літак порушив повітряний простір Фінляндії на східному кордоні поблизу Кесалахті та Паріккали», – йдеться у пресрелізі відомства.

Прикордонники розпочали досудове розслідування цього інциденту.

На початку травня Данія та Швеція викликали послів Росії після того, як російський розвідувальний літак порушив повітряний простір обох країн.

Після російського масштабного вторгнення в Україну у Фінляндії та Швеції почалися дискусії щодо вступу до НАТО.

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