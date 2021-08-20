В Україні почала роботу перша посланниця Ірландії з резиденцією у Києві

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня прийняв вірчі грамоти першої посланниці Ірландії, яка матиме резиденцію саме в Києві.

«Глава держави привітав Посла Ірландії Тересу Гілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства в Києві», – мовиться у повідомленні Офісу президента України.

Перше в історії незалежної України посольство Ірландії почало свою роботу в червні цього року. Тимчасово воно розташовується у представництві ЄС.

В цей же день Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Нігерії, Кореї та Вірменії.