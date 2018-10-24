Суд ЄС ухвалив рішення, «яке може відкрити шлях» до екстрадиції Фірташа

Суд Європейського союзу ухвалив рішення, згідно з яким австрійський суд може продовжити розгляд екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Суд ЄС вказав, що Хартія Європейського союзу з прав людини не зобов’язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, в якій уже ухвалене рішення, якщо одна зі сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС.

Захист Дмитра Фірташа заявив «ВВС News Україна», що рішення суду може відкрити шлях до екстрадиції українського бізнесмена до США.

У грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію Фірташа про перегляд дозволу на його екстрадицію. Тоді екстрадиційну процедуру зупинили. Австрійський суд звернувся до ЄС, щоб отримати пояснення, чи можуть застосовуватися норми Хартії Європейського союзу з прав людини під час апеляційних розглядів у Австрії.

53-річного мільярдера в США звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Фірташ заперечує звинувачення і каже, що вони політично мотивовані та спрямовані на обмеження його політичної діяльності в Україні.

Дмитра Фірташа вважають одним з основних «донорів» екс-президента Віктора Януковича, чий режим був повалений після масових протестів в Україні у лютому 2014 року. Після цього Фірташ втік до Росії, а звідти вирушив до Австрії, де був заарештований в 2014 році за ордером США. Він був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію.

Фірташ є засновником консорціуму, який займається виробництвом добрив, титану і видобутком газу, також він є головним акціонером одного з телевізійних каналів України.