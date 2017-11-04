Радіо Свобода Daily: як Фірташ заробляє на «Сумихімпромі»

(НЕ)державний завод Фірташа

Хімічний та газовий магнат Дмитро Фірташ, один із фінансових стовпів влади Віктора Януковича, уже протягом трьох років перебуває під слідством в Австрії, але його компанії і далі заробляють в Україні. Більше того, навіть після Революції гідності олігарх продовжує контролювати не тільки свої, а й державні компанії. Зокрема, хімічний комбінат «Сумихімпром». У новому розслідуванні журналісти програми «Схеми» розповідають, як цей державний завод закупив на 80 мільйонів металобрухт у компанії з орбіти олігарха.

Вбивство Самарського

У Сєвєродонецьку розслідують вбивство депутата Сєвєродонецької міської ради від БПП Сергія Самарського. Його тіло знайшли напередодні буквально під вікнами квартири, де він жив із сім'єю. У нього була розбита голова. У поліції розглядають три версії події. Основна – вбивство з політичних мотивів. Також розглядатиметься – розбійний напад і бізнес-розборки. Тим часом, в громадськості Сєвєродонецька практично всі говорять про замовне вбивство через політичну діяльність Сергія Самарського і акцентують на його проукраїнській позиції.

У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його вже викрадали проросійські бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював. У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором.

Нема браслету для Авакова

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про нестачу електронних браслетів для виконання рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваним у справі про «рюкзаки МВС».

«Рюкзаки в нас є, а браслетів у нас немає», – заявив директор НАБУ Артем Ситник. Але на запитання, чи можливо в такому випадку, що син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, підозрюваний у справі, залишить країну, директор НАБУ зауважив: «Я не думаю, що він виїде з України». Більше деталей справи Ситник розповів народним депутатам.

Заява Ващиковського

Польща починає розробляти процедури, які унеможливлять допуск на її територію громадян, які демонструють «вкрай антипольські позиції». Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський. Він наголосив, що його країна не пускатиме до себе таких українських громадян. Зокрема в ефірі польського телеканалу керівник зовнішньополітичного відомства сусідньої країни наголосив: «Люди, які демонстративно вдягають мундири СС «Галичина», до Польщі не в’їдуть». Найближчим часом Польща обіцяє оприлюднити прізвища тих, кого стосуватиметься заборона.

Під Ващиковським захитався міністерський стілець, тому політик зробив гучну заяву, яка нібито може показати – наскільки ревно міністр захищає польські інтереси. Про ці та інші мотиви резонансного інтерв’ю Вітольда Ващиковського говорили польські експерти, до яких звернулося Радіо Свобода.

Александрович – персона нон-ґрата?

Белград готовий оголосити персоною нон-ґрата посла України в Сербії Олександра Александровича, оскільки деякі його заяви не сподобалися сербським урядовцям. Те, про що зазвичай говорять за зачиненими дверима, далеко від очей громадськості, український дипломат говорить відверто, перед камерами й мікрофонами. Державний секретар МЗС Сербії Івіца Тончев поведінку українського посла назвав неприпустимою. Державне агентство «Танюґ» уточнює, що йдеться про «останнє попередження» дипломатичному представнику України.

Можлива екстрадиція Кардави

Новина про можливу екстрадицію до Грузії з України колишнього керівника військової поліції Грузії Мегіса Кардави стала топ-новиною в грузинських засобах масової інформації. На батьківщині Курдаву звинувачують у тяжких злочинах, зокрема у «співучасті в катуваннях» і «тортурах», які призвели до смерті грузинського полковника, якого звинувачували у шпигунстві на користь Росії.

Кардава залишив Грузію в 2012 році після відходу від влади президента Міхеїла Саакашвілі. Однак сам він спростовує повідомлення, що Кардава входив до його «близького оточення». На тлі екстрадиції кількох людей, наближених до колишнього президента Грузії, в Тбілісі обговорюють питання і про можливу екстрадицію самого Саакашвілі. Подробиці справи Мегіса Кардави нагадав оглядач Грузинської служби Радіо Свобода Коба Ліклікадзе.

Затримати Пучдемона

Європейський ордер на арешт відстороненого президента Каталонії Карлоса Пучдемона, що перебуває у Брюсселі, надіслали бельгійській владі. Починаючи з цього моменту Бельгія, в принципі, повинна передати іспанському судочинству організатора й лідера ініціативи незалежності Каталонії. Тим часом, іспанська судочинна система пришвидшує темпи переслідування представників відстороненої влади Каталонії: 8 колишніх регіональних міністрів напередодні були взяті під варту та провели першу ніч у в’язниці. У різних куточках Каталонії відбуваються акції протесту проти дій іспанського правосуддя.

«Будинок «Слово»

Цими днями вшановується пам’ять розстріляних представників української еліти та вихідців з України в урочищі Сандармох, що в Карелії. Вісімдесят років тому Сандармох став останнім прихистком для відомих українських діячів культури, науки, військової і технічної інтелігенції, священиків – цвіту нації. Їх туди етапували 1937 року як ворогів нового радянського світу, який розбудовував вождь тоталітаризму Йосип Сталін. Перший етап розстрілів почався 27 жовтня 1937 року і тривав з перервами до 4 листопада. У розстрільному списку – 290 українців.

Найбільше розстрілів випало на перші дні листопада. 3 листопада куля від капітана Матвєєва обірвала життя 134 людей, які у «розстрільних списках» називались «українськими буржуазними націоналістами». Багато закатованих в таборах і розстріляних у Сандармосі письменників, поетів, режисерів і сценаристів мали харківську адресу – будинок «Слово».

Віднедавна жахлива драма, розв’язана спецслужбами в стінах харківського письменницького будинку, зафільмована в документальній стрічці режисера Тараса Томенка «Будинок «Слово». Ось трейлер стрічки. Із 9 листопада це історичне документальне кіно вийде у прокат по всій країні.

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