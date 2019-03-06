За минулий тиждень від грипу померли 4 людини – МОЗ

За минулий тиждень від грипу померли чотири людини. Про це 6 березня повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

«Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 463,9 на 100 тисяч населення, що на 10,6% менше рівня епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищені в Чернівецькій (8,7%) та Хмельницькій (0,8%) областях. Епідемії грипу немає», – мовиться у повідомленні.

Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіли 178 567 людей, із них 65,9% діти віком до 17 років. З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018 року) перехворіли 10,3% українців.

«З початку епідемічного сезону зареєстровано 45 летальних випадків. Досліджено 123 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 39 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А. В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення», – зазначили у міністерстві.

З початку епідемсезону проти грипу вакцинувалися 161 458 людей.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.