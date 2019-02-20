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20 Лютий 2019, Київ 13:41
Новини | Суспільство

З початку епідемічного сезону від грипу померли 33 українці – МОЗ

Жоден померлий від грипу не був вакцинований, зазначили у Центрі громадського здоров’я

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З початку епідемічного сезону в Україні внаслідок ускладнень, зумовлених грипом, померли 33 людини. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

«За звітний тиждень 2019 року зареєстровано один летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами лабораторних досліджень, у циркуляції домінують віруси грипу типу A.

«Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 408 людей, а з початку епідемічного сезону – 161 193», – повідомили у ЦГЗ.

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Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.

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