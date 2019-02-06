Грип та ГРВІ: епідемічний поріг перевищений в 11 областях України

Епідемічний поріг із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції нині перевищений в 11 областях України, найбільше — у Чернівецькій та Івано-Франківській, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

«За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено лабораторно; із початку епідемічного сезону – 30, зокрема четверо дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, у період з 28 січня до 3 лютого в Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 212,5 тисяч людей, більш ніж половина з цього числа – діти віком до 17 років.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.