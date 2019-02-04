Понад 100 шкіл у Києві закрили на карантин через грип та ГРВІ – мерія

106 шкіл Києва закрили на карантин через грип та ГРВІ, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

При цьому в 17 школах освітній процес зупинили частково.

За словами представника КМДА, за п’ятий тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли 14 397 людей, серед них – 8 951 дитина.

Упродовж минулого тижня до медичних закладів шпиталізували 176 людей, серед них 146 дітей.

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30 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на рівні епідемічного порогу.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.