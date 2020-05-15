Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 травня 2020, Київ 12:12
Новини | Суспільство

Нацфонд досліджень протягом місяця приймає заявки на перший конкурс наукових проєктів

Загальний бюджет конкурсу на 2020 рік становить 100 мільйонів гривень

Національний фонд досліджень відкрив прийом заявок на перший конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства», повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Подати проєкти на сайті фонду можна від сьогодні і до 15 червня. Експертиза й оприлюднення результатів очікуються до 7 серпня.

«Цей конкурс ми проведемо повністю онлайн. Щоб податися на нього, науковому керівнику проєкту і всім виконавцям потрібно попередньо зареєструватися на сайті Фонду. Потім хтось один із них має заповнити заявку онлайн і додати кілька документів у pdf-форматі. Жодних стосів паперів «у папках на зав’язках» привозити чи відправляти поштою не потрібно», – заявив голова НФД Леонід Яценко.

Загальний бюджет конкурсу на 2020 рік становить 100 мільйонів гривень. Максимальна сума фінансування проєктів:

  • із терміном виконання 2020 року – до 5 млн грн;
  • із терміном виконання в 2020-2021 роки – до 10 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, конкурс є колективним. Його учасниками можуть бути наукові групи, до яких входять вчені як із однієї, так і з різних наукових установ. Один науковець може бути представленим у максимум двох заявках, поданих на конкурс, і бути керівником лише в одній із них.

Також 15 травня буде сформована комісія конкурсу. Як повідомили у МОН, до неї увійдуть визнані науковці, запропоновані кожною секцією наукової ради фонду (не менш як сім від секції).

Після закінчення прийому заявок, комісія перевірятиме їх на відповідність критеріям. У разі відповідності передаватиме на розгляд експертів (зокрема й іноземних) – їх буде не менш як три на кожен проєкт.

У МОН також повідомили, що початок другого конкурсу наукових і науково-технічних проєктів Національного фонду досліджень запланований на 18 травня.

Національний фонд досліджень був створений у липні 2018 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG