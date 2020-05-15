Нацфонд досліджень протягом місяця приймає заявки на перший конкурс наукових проєктів

Національний фонд досліджень відкрив прийом заявок на перший конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства», повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Подати проєкти на сайті фонду можна від сьогодні і до 15 червня. Експертиза й оприлюднення результатів очікуються до 7 серпня.

«Цей конкурс ми проведемо повністю онлайн. Щоб податися на нього, науковому керівнику проєкту і всім виконавцям потрібно попередньо зареєструватися на сайті Фонду. Потім хтось один із них має заповнити заявку онлайн і додати кілька документів у pdf-форматі. Жодних стосів паперів «у папках на зав’язках» привозити чи відправляти поштою не потрібно», – заявив голова НФД Леонід Яценко.

Загальний бюджет конкурсу на 2020 рік становить 100 мільйонів гривень. Максимальна сума фінансування проєктів:

із терміном виконання 2020 року – до 5 млн грн;

із терміном виконання в 2020-2021 роки – до 10 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, конкурс є колективним. Його учасниками можуть бути наукові групи, до яких входять вчені як із однієї, так і з різних наукових установ. Один науковець може бути представленим у максимум двох заявках, поданих на конкурс, і бути керівником лише в одній із них.

Також 15 травня буде сформована комісія конкурсу. Як повідомили у МОН, до неї увійдуть визнані науковці, запропоновані кожною секцією наукової ради фонду (не менш як сім від секції).

Після закінчення прийому заявок, комісія перевірятиме їх на відповідність критеріям. У разі відповідності передаватиме на розгляд експертів (зокрема й іноземних) – їх буде не менш як три на кожен проєкт.

У МОН також повідомили, що початок другого конкурсу наукових і науково-технічних проєктів Національного фонду досліджень запланований на 18 травня.

Національний фонд досліджень був створений у липні 2018 року.