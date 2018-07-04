Уряд створив Національний фонд досліджень

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Національного фонду досліджень. Заснування цього органу передбачене законом «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Закон передбачає, що Національний фонд досліджень буде надавати гранти на підтримку досліджень в галузі природничих, суспільних, гуманітарних і технічних наук, а також прикладних науково-технічних розробок.

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«В Україні досі не існувало інституції, яка могла б надавати гранти на дослідження і розробки на умовах відкритих конкурсів і незалежно від відомчих ознак. Така штучна сегментація наукової сфери обмежує не лише наукову конкуренцію, але й можливості міжвідомчої кооперації. Адже МОН, наприклад, не має права фінансувати діяльність установ НАН, так само як і НАН не має можливості спрямовувати передбачені на її діяльність кошти до університетів», – заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Вона очікує, що Фонд досліджень забезпечить більшу прозорість у фінансуванні науки.

Міністр також сподівається, що фінансування Фонду до 2020 року становитиме 13-15% від коштів, які виділяються на науку в Україні.

Окрім бюджетних коштів, він може поповнюватись за рахунок пожертв юридичних та фізичних осіб – у тому числі і з-за кордону.