Фінляндія надасть 6 мільйонів євро на реформу середньої освіти в Україні

Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким ратифікувала угоду між Україною й Фінляндією про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи». Документ у сесійній залі парламенту 3 липня підтримали 247 депутатів.

Угода передбачає, що фінський уряд надасть близько 6 мільйонів євро технічної допомоги для підтримки реформування середньої освіти в Україні.

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Проект «Фінська підтримка реформи української школи» передбачає зокрема підвищення кваліфікації вчителів, розробку нових підручників та онлайн-платформи для учнів.

Проект розрахований на період з 2018-го по 2021 рік. Відповідає за його виконання Міністерство освіти і науки, а фінська сторона залишає за собою право на аудит.

У 2018 році державна субвенція для місцевих бюджетів на втілення програми середньої освіти «Нова українська школа» склала понад 1,3 мільярди гривень.