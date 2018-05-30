Штучний інтелект: виявити рак, оцінити іспити та надати модні рекомендації

Провідні технологічні компанії, такі, як Google чи Apple, вкладають чимало ресурсів в вивчення штучного інтелекту, і не просто так. Можливості технології вже сьогодні впливають на багато різних сфер, включаючи охорону здоров’я, машинобудування чи роздрібну торгівлю. Сьогодні штучний інтелект вже може похвалитися більшим, ніж просто рекомендувати ресторани та прокладати найкращі шляхи до них. Ми зібрали кілька прикладів його використання з різних сфер.

Коли мова йде про штучний інтелект, багато хто думає про майбутнє, та насправді його активно використовують в повсякденному житті вже сьогодні.

Одним з численних прикладів є віртуальний асистент Siri чи Google Assistant або ж алгоритми деяких онлайн-магазинів, що рекомендують купити товари на основі ваших вподобань. Але це далеко не все, на що він здатен.

Інколи штучний інтелект точніший за лікарів

Вчені вперше засвідчили, що штучний інтелект краще виявляє рак шкіри, ніж досвідчені дерматологи. Команда дослідників із Німеччини, США та Франції навчила систему штучного інтелекту розрізняти небезпечні ураження шкіри від доброякісних, демонструючи системі понад 100 000 зображень.

Зрештою, штучний інтелект виявив 95% меланом, у порівнянні із 86,6% дерматологів, повідомляє The Guardian.

Перспективи штучного інтелекту в медицині стали причиною, чому прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виділить мільйони фунтів з державного бюджету на його розвиток, що має допомогти з ранньою діагностикою таких серйозних захворювань, як рак.

Штучний інтелект оцінює іспити

Випробування в Китаї показали, що штучний інтелект може зрівнятися, а іноді й перевершити здатність вчителів оцінювати результати іспитів школярів.

Раніше штучний інтелект вже використовували для оцінки тестів із кількома варіантами відповідей. Та цього разу його залучили до оцінки творів. Технологія досягла рівня, коли вона може оцінити загальну логіку та значення тексту, після чого – судити про загальну якість твору, мовиться в онлайн-виданні Digital Trends. Штучний інтелект також може давати поради щодо того, як покращити свої результати.

Створити та запобігти «фейковим новинам»

З одного боку, штучний інтелект вже сьогодні здатен створювати дуже реалістичні фото та відеозображення, але з іншого – він може протидіяти онлайн-пропаганді.

Корпорація Nvidia, наприклад, ще в жовтні минулого року продемонструвала спроможність її штучного інтелекту створювати «тривожно реалістичні образи людей, яких не існує», мовиться у виданні Futurism.

До 2022 року очікується, що люди у розвинених країнах будуть споживати більше «фейкових» новин, ніж справжніх, мовиться в виданні The Conversation. Ба більше, дезінформація поширюється інтернетом набагато швидше. Штучний інтелект, з іншого боку, виявлятиме підробки набагато спритніше.

Іншими словами, він дозволить суттєво покращити навички як тих, хто поширює дезінформацію, так і тих, хто її спростовує, зауважує автор статті.

Штучний інтелект – персональний стиліст

Індустрію моди можливості технології також не оминули – наприклад, компанія Stitch Fix поєднує вміння людей-стилістів та штучного інтелекту для надання персоналізованих рекомендацій щодо стилю.

«Служба онлайн-підписки виключає необхідність клієнтів виходити з дому та відвідувати крамниці, або навіть шукати одяг онлайн, бо Stitch Fix доставляють персоналізовані рекомендації просто до дверей», – пояснюється в статті Forbes.

Співпраця стилістів та технологій дозволяє поєднати сучасні модні тенденції, виміри тіла, відгуки клієнтів та розробити рекомендації щодо стилю, які відповідають стилю життя та бюджетові.

Штучний інтелект та упередження

Експерти зі Стенфордського університету у США розробили новий веб-сайт Knowhere News, який на основі штучного інтелекту має на меті надавати людям неупереджені новини.

Спочатку штучний інтелект обирає тему, найбільш актуальну на даний момент в інтернеті. Після цього він починає аналізувати більш ніж тисячу новинних джерел для того, щоб зібрати всі необхідні деталі та різні точки зору, мовиться в онлайн-виданні Futurism.

Потім, за даними розробників, штучний інтелект створює неупереджену версію актуальної теми. Для цього програмі в середньому потрібно від 60 секунд до 15 хвилин. Сайт намагається прибрати упереджені думки та перевіряє надійність джерел.