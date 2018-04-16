Авторитарні режими, штучний інтелект та «безсмертний диктатор, якого ми ніколи не позбудемося»

Штучний інтелект вже вийшов поза межі науково-фантастичних книг і фільмів та встиг стати частиною сучасного життя. Розвиток даної технології вважають найсуттєвішою інновацією сьогодення, яка має радикально змінити (та поліпшити) життя людей. Та що буде, якщо лідером в сфері штучного інтелекту стане недемократична держава?

«Безсмертний диктатор»

Засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск в новому документальному фільмі «Ви довіряєте цьому комп’ютеру?» попереджає: штучний інтелект може створити «безсмертного диктатора, якого ми ніколи не позбудемося».

«Принаймні коли є злий диктатор, колись ця людина помре. Але штучний інтелект безсмертний, він може жити вічно», – попередив винахідник.

Штучний інтелект безсмертний, він може жити вічно

«Найменш страшне майбутнє, про яке я можу думати, це те, де ми матимемо демократичний штучний інтелект, тому що, якщо одна компанія чи невелика група людей встигне розвинути богоподібний цифровий супер-інтелект, вони можуть захопити світ», – наголосив Маск.

Минулого року Маск також попереджав про наслідки можливої гонки в сфері штучного інтелекту між державами, яка може призвести до глобальної війни.

Але насправді він не єдиний, хто переймається зв’язком між штучним інтелектом та політикою.

Макрон: штучний інтелект може загрожувати демократії

Стрімкий розвиток штучного інтелекту також призвів до його обговорення в урядових кабінетах різних країн світу.

Наприклад, у новому урядовому звіті Великої Британії йдеться про те, що подальший розвиток штучного інтелекту має обов’язково керуватися етичними міркуваннями. Документ попереджає про небезпеку, пов’язану із технологією, та наголошує, що Британія має унікальну можливість використовувати її для блага людей, повідомляє «Бі-Бі-Сі».

А наприкінці минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон, який загалом підтримує використання цифрових алгоритмів для підвищення ефективності громадських послуг, повідомив журналу Wired, що технологія може становити загрозу демократичному уряду.

Макрон висловив гарантії, що алгоритми, розроблені його урядом, будуть прозорими. Він оголосив, що французький уряд інвестуватиме 1,5 мільярди євро в дослідження штучного інтелекту до 2022 року, мовиться в виданні Express.

Авторитарні режими та штучний інтелект

Пекін ухвалив урядову політику, яка має перетворити Китай у світового лідера штучного інтелекту до 2030 року

Російський президент Володимир Путін раніше заявляв про те, що штучний інтелект має колосальний потенціал і що той, хто зможе стати лідером у цій сфері, стане правителем світу. Багато хто після цього почав висловлювати занепокоєння: а що буде, якщо лідером в цій сфері справді стане недемократична країна, така як Росія чи Китай?

Ці занепокоєння не виявилися безпідставними: Пекін вже встиг ухвалити урядову політику, яка має на меті перетворити Китай в світового лідера штучного інтелекту до 2030 року, повідомляє Wired.

«Уряди у всьому світі намагаються підтримати інновації у сфері штучного інтелекту, але жоден з них не опублікував такого узгодженого плану, як це зробив Китай», – наголошує автор.

В чому проблема?

Штучний інтелект можна використовувати для багатьох політичних цілей. Наприклад, раніше під час передвиборчих кампаній кандидати мали не так багато інструментів для того, щоб проаналізувати свій електорат. Штучний інтелект, тим часом, значно спрощує це завдання та дозволяє суттєво підвищити ефективність будь-якої політичної кампанії, аналізуючи велику кількість даних.

Наприклад, саме скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у використанні особистих даних 87 мільйонів Facebook-користувачів, став одним з останніх прикладів неетичного та небезпечного використання штучного інтелекту.

Цю технологію можна використовувати для маніпуляцій людьми, і мова йде не лише про цільову рекламу для спроб вплинути на хід передвиборчих кампаній, але й про поширення, наприклад, ботів, які розповсюджують «фейкові новини» з певними політичними повідомленнями.

Багато хто вважає суттєвою проблемою те, що недемократичні країни широко використовуватимуть можливості штучного інтелекту для того, щоб маніпулювати людьми в будь-яких куточках світу.

Проблема не в самій технології

Серед експертів існує думка, що в самій технології немає нічого поганого. Проблема, скоріше, в тому, що її алгоритми використовують в поганих цілях, адже насправді штучний інтелект також може піти на користь демократичним режимам.

«Штучний інтелект може бути використаний етично та легітимно для проведення кращих кампаній. Наприклад, можна програмувати політичних ботів на втручання в моменти, коли люди діляться статтями, які містять дезінформацію», – йшлося в The Conversation.

Як заявив минулого тижня засновник Facebook Марк Цукерберг у свідченнях перед Конгресом, соціальна мережа перебуває в стані «гонки озброєнь» із підтримуваним Росією групами, які використовують платформу для маніпуляцій громадською думкою та під час виборів. За його словами, саме використання штучного інтелекту дозволить полегшити виявлення фейкових облікових записів.

«Використання штучного інтелекту в політиці не зникне найближчим часом. Він є надто цінним для політиків та їхніх кампаній. Проте, вони повинні взяти на себе зобов’язання використовувати технологію етично та розумно, щоб переконатись, що їхні спроби обманювати виборців не призведуть до підриву демократії», – мовиться у статті.

The Guardian: Скандал з Cambridge Analytica «наголошує на потребі в регулюванні штучного інтелекту»