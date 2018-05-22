Штучний інтелект допоможе британцям побороти рак

Дуже часто онкологічні захворювання протікають без будь-яких симптомів, а коли їх діагностують, може бути вже запізно для того, щоб вилікувати хворого. Велика Британія планує щорічно рятувати життя десятків тисяч онкохворих завдяки сучасним можливостям штучного інтелекту.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виділить мільйони фунтів з державного бюджету на розвиток можливостей штучного інтелекту, який допоможе з ранньою діагностикою таких серйозних захворювань, як рак.

Мей хоче, «щоб як вся індустрія так і благодійні організації працювали разом з Національною службою охорони здоров’я Великої Британії над розробкою алгоритмів, які зможуть використовувати особисті дані пацієнта та інформацію про його спосіб життя, щоб попередити терапевтів, коли саме пацієнта слід направити до онколога або іншого спеціаліста», – йдеться в статті британського видання The Guardian.

Тобто, штучний інтелект зможе аналізувати всі медичні дані пацієнтів і генетичну інформацію та поєднати їх із даними про спосіб життя, що також дозволить розробити більш персоналізований підхід у лікуванні.

Згідно з планами, озвученими прем’єр-міністром, щороку щонайменше 50 тисячам людей зможуть на ранніх стадіях діагностувати такі хвороби, як рак яєчників, легенів або кишківника. При цьому вважається, що штучний інтелект буде здатний допомогти уникнути 22 тисячі смертей від раку до 2033 року, а до 2035 – давати пацієнтам додаткових кілька років життя, мовиться у статт

Експерти заявляють, що штучний інтелект можна використати і у боротьбі зі серцевими хворобами, діабетом та деменцією.

Плани британського прем’єра сягають також створення нових робочих місць для висококваліфікованих науковців.

Тим часом в одному з найбільших шпиталів Великої Британії планують почати використовувати штучний інтелект для виконання деяких завдань, які раніше робили виключно лікарі та медсестри: наприклад, діагностувати рак на комп’ютерному томографі, пояснює оглядач іншої статті The Guardian.

Та Велика Британія – не єдина країна, в якій заговорили про важливість ролі штучного інтелекту в медицині та вирішили серйозно зайнятися його розвитком. Управління контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA), наприклад, також робить кроки для заохочення використання сучасних можливостей цієї технології в медицині та для розробки ліків, повідомляє агентство CNBC.

«Штучний інтелект має величезні перспективи для майбутнього медицини. Ми активно розробляємо нову нормативну базу для сприяння інноваціям у цій сфері та підтримуємо використання технологій штучного інтелекту», – цитує агентство комісара FDA Скотта Ґоттліба.

Штучний інтелект почав з’являтися в лікарських кабінетах не так давно, але багато експертів погоджуються, що це лише питання часу, коли він стане там звичним явищем. Його застосування при цьому досить широке – від потужних діагностичних алгоритмів до хірургічних роботів.

Наразі штучний інтелект досить добре справляється з діагностикою хвороб: дослідники в шпиталі імені Джона Редкліффа в Оксфорді розробили таку систему діагностики, яка у 80% випадків краще за медиків виявляє хворобу серця, а в Гарвардському університеті вчені навчили «розумний мікроскоп» бачити небезпечні інфекції в крові. Минулого року штучному інтелекту вдалося швидше діагностувати метастатичний рак молочної залози, ніж радіологам, йдеться у статті Futurism.

Штучний інтелект також проявив здатність визначати ризик розвитку захворювань, пов’язаних із віком, таких як рак і серцеві захворювання, повідомляє The Daily Mail.