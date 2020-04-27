На антикоронавірусному хакатоні переміг «чат-бот» для протидії депресії – посольство США в Україні



На антикоронавірусному хакатоні перемогла команда, яка запропонувала комплексний «чат-бот», повідомила посольство США в Україні.

В онлайн-заході взяли участь понад 400 українських розробників, дизайнерів, медичних фахівців та вчених. Вони об’єдналися у 80 команд в період з 23 до 26 квітня.

Переможці отримають п’ять тисяч доларів на комплексний «чат-бот» з алгоритмами реагування, які засновані на когнітивно-поведінковій терапії для позбавлення від самотності та депресії під час карантину.

Фіналісти отримають доступ до хмариних сервісів вартістю в тисячу доларів.

Хакатон організувала інноваційна компанія We_Challenge за підтримки посольства США, компанії «Тріангу», ЮНІСЕФ, навчального центру Dan.IT та інших організацій.