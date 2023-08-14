Фонд Сороса оголосив про «надзвичайно обмежені» ресурси для Європи

Фонд «Відкрите суспільство», заснований філантропом угорського походження Джорджем Соросом, повідомив організаціям-реципієнтам в Угорщині, що останні рішення правління фонду означають фактичне припинення його діяльності в Європейському союзі. Про це дізналася угорська служба Радіо Свобода.

Ресурси фонду «Відкрите суспільство» для Європи будуть «надзвичайно обмеженими», йдеться в електронному листі, надісланому 11 серпня угорським партнерам.

Фонд, раніше відомий як Інститут відкритого суспільства, витратив сотні мільйонів доларів на розвиток громадянського суспільства в усьому світі після падіння комунізму в 1989 році.