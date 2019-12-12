Ліга Європи: букмекери вірять у перемогу «Динамо» над «Лугано»

Київське «Динамо» є беззаперечним фаворитом у матчі шостого туру групового турніру Ліги Європи проти швейцарського «Лугано». Перемогу господарів поля букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,23, нічия оцінюється в 6,2, перемога гостей – 14,5.

Для того, щоб продовжити боротьбу в другому за престижністю єврокубку, «Динамо» має лише вигравати, краще з різницею у два м’ячі. Така перемога гарантує команді Олексія Михайличенка друге місце в квартеті В.

Зараз турнірну таблицю очолює данський «Копенгаген», у якого 9 очок після п’яти матчів. 8 очок має шведський «Мальме», 6 – «Динамо». В активі швейцарців – два бали, для «Лугано» матч у Києві є останнім у цій єврокубковій кампанії.

Через дискваліфікації у вирішальному матчі «Динамо» не допоможуть Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич і Артем Шабанов. Початок гри в Києві – о 19:55 на НСК «Олімпійський».

Сьогодні попрощається з Лігою Європи «Олександрія». О 22:00 команда, яка набрала три очки в непростій компанії, спробує здобути додаткові бали в Бельгії, де зустрічатиметься з «Гентом». Фаворитами є господарі, котирування на їхню перемогу складають 1,31, на нічию – 5,3, на сенсацію від «Олександрії» – 12.