«Шахтар» поступився «Порту» і гратиме в Лізі Європи

Донецький «Шахтар» не зміг перемогти на виїзді португальський «Порту» в матчі останнього туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. На «Ештадіу ду Драґау» чемпіони України програли – 3:5.

У першому таймі на дубль Ґалено (голи він забив на 9-й і 43-й хвилинах) своїм мʼячем відповів Данило Сікан.

По перерві на 62-й хвилині нападник господарів Мехді Таремі довів перевагу до двох мʼячів, але все той же Сікан на 73-й хвилині змусив відзначитися автоголом португальця Еуштакіу.

Інтрига в матчі протрималася недовго – на 76-й хвилині захисник-ветеран Пепе, якому невдовзі виповниться 41 рік, вдало зіграв після кутового, а на 83-й хвилині, ледь зʼявившись на полі, відзначився син головного тренера Франсішку Консейсау.

Молодий бразилець Едіналду, який вийшов на заміну в «Шахтарі», встановив остаточний рахунок на 87-й хвилині.

В іншому матчі групи Н дострокова переможниця квартету «Барселона» на виїзді напіврезервним складом поступилася бельгійському «Антверпену» – 2:3.

У Лізі чемпіонів виступи продовжать «Барселона» і «Порту» (вони набрали по 12 очок), «Шахтар» (9 балів) у лютому зіграє в Лізі Європи, «Антверпен» (3 очки) завершує міжнародний сезон.