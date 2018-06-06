Хто такий Фред, якого «Шахтар» продав за 60 мільйонів євро

25-річний Фред (Фредеріко Родрігес Сантос) залишає «Шахтар» і переходить до британського «Манчестер Юнайтед». Радіо Свобода згадує, чим запам’ятався бразилець під час гри за український клуб.

15 мільйонів євро заплатив клуб Рената Ахметова «Інтернасьйоналу» за трансфер Фреда в 2013 році. В першому ж офіційному матчі проти одеського «Чорноморця» півзахисник забив два голи.

Однак вже в 2015 році під час виступів за збірну рідної Бразилії Фред не пройшов допінг-контроль. З грудня 2015-го по червень 2017-го він був дискваліфікований, проте продовжував співпрацю з донецьким клубом.

Робота Фреда в «Шахтарі» збіглася з успішним періодом в історії клубу: з 2013-го по 2015-й та в 2017 роках «гірники» вигравали Кубок України, а також посідали перше місце Чемпіонату України у 2014, 2017 та 2018 роках. Всього за п’ять років контракту з «Шахтарем» бразилець відіграв 37 матчів, забив 15 голів та зробив 15 результативних передач.

Фред міг залишити лави чорно-жовтих ще в лютому цього року, адже пропозицій під час трансферного вікна вистачало. За словами генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна, тоді сторони не зійшлись в поглядах щодо ціни.

Лише кілька топ-клубів можуть похвалитись такими футболістами

«Фред вчинив дуже професійно, адже, коли приходять великі клуби, похитнеться кожен. Але треба віддати йому належне: він повівся по-чоловічому і дуже професійно… Переговори велися, але ми не змогли домовитись по ціні: Фред є одним з ключових футболістів на полі, тому має коштувати на порядок більше. Я вважаю, що сьогодні в Європі лише кілька топ-клубів можуть похвалитись такими футболістами», – каже Палкін.

Спершу очікувалось, що хавбек перейде до «Манчестер Сіті», але врешті «Шахтар» уклав угоду з «Манчестер Юнайтед». 60 мільйонів євро, які, за даними ЗМІ, «червоні дияволи» заплатили за Фреда, стали рекордною сумою в історії українського футболу.