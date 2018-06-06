«Металіст», «Лаз» і ще 8 підприємств із найбільшими боргами по зарплатах

Реєстр боржників по виплаті заробітної плати на сайті Мін’юсту з’явився лише цього року. В ньому можна знайти кількість виконавчих проваджень, відкритих щодо певного підприємства - вона дорівнює кількості працівників, які не отримали вчасно свою заробітну платню і вдалися до стягнення через суд. Всього записів у реєстрі майже 800.

Згідно з аналізом Opendatabot, за обсягом заборгованості перше місце посідає Харківська область, за нею - Київська. Останні - у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Якщо говорити про конкретні підприємства, то серед десяти найбільших боржників по зарплатні - футбольний клуб та промислові гіганти, від яких залежать цілі населені пункти.

Футбольний клуб «Металіст»

Сума боргу (станом на 5.06.2018) – 46,3 мільйони гривень

Один із найстаріших українських клубів, «Металіст» був заснований у 1925 році. У 1988 виборов Кубок СРСР, в 1992-му – дійшов до фіналу Чемпіонату України з футболу. У 2012 році клуб вищої ліги України купив молодий харківський олігарх Сергій Курченко.

«Металіст» грав у кваліфікації Ліги чемпіонів 2013 року, однак УЄФА дискваліфікувала харків’ян за участь у договірному матчі у 2008-му. А в 2014-му Курченко втік з країни після перемоги Революції гідності, однак продавати ФК категорично відмовився. Але вже в жовтні 2017 року «Металіст» повернули в державну власність. Через борги клуб фактично припинив існування.

Влітку 2016 року на основі випускників академії «Металіста» утворилася альтернативна команда – «Металіст 1925». Очікується, що вона виступить у Чемпіонаті першої ліги України в 2018-2019 роках.

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Сума боргу – 21,6 мільйонів гривень

Засноване в 1995 році, підприємство обслуговує Запорізьку область і входить до топ-10 найбільших постачальників електроенергії в Україні. За даними Фонду держмайна, компанія обслуговує понад 758 тисяч приватних споживачів і 23 418 підприємств, серед яких, наприклад, «Мотор Січ» та «Запоріжсталь». При цьому працівники підприємства регулярно страйкують через невиплату заробітної плати.

«Запоріжжяобленерго» виставлене для приватизації, проте охочих його купити поки не знайшлось.

ПАТ «Рівнеазот»

Сума боргу – 16,19 мільйонів гривень

«Рівнеазот» виробляє мінеральні добрива, які використовують в сільському господарстві. Згідно з даними самого підприємства, там працює близько трьох із половиною тисяч людей. Кінцевий бенефіціар підприємства – олігарх Дмитро Фірташ, який зараз мешкає в Австрії без права на виїзд.

Як стверджують самі представники групи OSTCHEM, до якої входить «Рівнеазот», частка підприємства в бюджеті Рівного дорівнює понад 50%, в бюджеті області – 15,5%. Тим не менш, своїм працівникам підприємство періодично затримує заробітну платню. В лютому цього року Генеральне територіальне управління юстиції вже повідомляло про стягнення з підприємства семи мільйонів гривень на користь працівників.

ДП «Миколаївський суднобудівний завод»

Сума боргу – 12,9 мільйонів гривень

Одне з найбільших суднобудівних підприємств в Україні, яке бере свій початок ще у 18 столітті, завод з 2011 року входить до складу «Укроборонпрому». У грудні 2017 року прем’єр Володимир Гройсман вже ставив перед керівництвом вимогу виплатити зарплати працівникам.

Через борги по заробітній платі будівлю та земельну ділянку, яка належить підприємству, навіть виставили на державний аукціон СЕТАМ. Однак наразі торги зупинені через постанову Головного територіального управління юстиції.

ПРАТ «Азовелектросталь»

Сума боргу – 7 мільйонів гривень

Маріупольське підприємство займається виробництвом рідкої сталі, сталевих зливків та заготівок. Згідно з інформацією на сайті підприємства, працевлаштовує близько шести з половиною тисяч людей. Однак за даними локальних ЗМІ, працівників наразі близько восьмисот, а самі потужності – стоять. У квітні 2016 року щодо підприємства відкрили справу про банкрутство. Проти бенефіціарів «Азовмашу», якому належить «Азовелектросталь» – Тараса Поліщука та Світлани Савчук – відкрили кримінальну справу на Кіпрі.

ПРАТ «Азовзагальмаш»

Сума боргу – 6,5 мільйонів гривень

Це підприємство, яке виробляє локомотиви та рухомі склади потягів, також належить «Азовмашу». Зараз воно живе від замовлення до замовлення.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Сума боргу – 6,3 мільйони гривень

Підприємство належить концерну «Укроборонпром». У травні 2015 року щодо ХДАВП, яке за останні роки не випустило жодного літака, було порушено справу про банкрутство. Однак вже на початку цього року «Укроборонпром» заявив, що підприємство пройшло процедуру «реанімації», що дозволило розпочати виплату боргів.

Втім, своїм працівникам підприємство все ще винно понад шість мільйонів.

ТОВ «Львівські автобусні заводи»

Сума боргу – 5,9 мільйонів гривень

ЛАЗ випускали транспортні засоби з 50-х років минулого сторіччя, однак про банкрутство підприємства говорили ще в 2013 році. У 2014-му завод, співвласником якого є громадянин Росії Ігор Чуркін, випустив перший санітарний автобус для транспортування поранених із зони АТО. Однак того ж року виробництво у Львові та Кам’янському зупинилося. Від жовтня 2014 року підприємство перебуває в стані припинення, коли зможе погасити борги – невідомо.

ПРАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ»

Сума боргу – 5,6 мільйонів гривень

Третє за розміром в Україні та одне з найбільших в Європі підприємство з виробництва азотних добрив, побутової хімії та інших хімічних продуктів. Його заснували в 1951 році – приблизно тоді ж коли селище міського типу Лисхімстрой перетворилося на Сєвєродонецьк. Входить до складу холдингу OSTCHEM, підконтролького Дмитрові Фірташу. 70% продукції заводу йде на екпорт. Втім, в березні цього року UA:Донбас повідомило, що з заводу за два роки звільнилися три тисячі працівників – через невиплату заробітної плати.

ПАТ «Лисичанськвугілля»

Сума боргу – 5,6 мільйонів гривень

Підприємство з видобутку вугілля на 100% належить Міністерству енергетики та вугільної промисловості, однак зараз виставлене на продаж.

У квітні цього року міністр юстиції Павло Петренко вже повідомляв про стягнення з «Лисичанськвугілля» 2,5 мільйонів зарплат на користь працівників. Однак менш ніж за два місяці підприємство заборгувало більш ніж удвічі більше від цієї суми.

Минулого року гірняки шахт, які належать акціонерному товариству, вже страйкували, вимагаючи погасити заборгованість по зарплатах.