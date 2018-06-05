Пошук роботи в Україні: як шукати, що пропонують і скільки платять

В Україні не вистачає вільних вакансій, зменшується кількість зареєстрованих безробітних та зберігається тенденція до великої кількості непрацюючих людей з вищою освітою. У травні 2018 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, порівняно з минулим роком, зросла на 30% та становила 84 тисяч одиниць. Але цього все одно не достатньо, адже на обліку перебувають 327 тисяч безробітних громадян. Радіо Свобода розповідає про останні тенденції на ринку праці та історії українців, які шукають роботу через центр зайнятості.

За даними Державної служби статистики у 2017 році в Україні було 1,7 мільйона безробітних, а рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) становив 9,5% економічно активного населення.

За цим показником у Європі – Україна перебуває на рівні між Румунією та Нідерландами.

За даними Євростату, найвищий рівень безробіття – у Греції, найнижчий – у Чехії.

Хто такі безробітні і для чого існує служба зайнятості?

Безробітні – це люди, які не мають роботи, активно її шукають та готові приступити до неї (як зареєстровані, так і не зареєстровані в Державній службі зайнятості).

Безробітні можуть шукати роботу самостійно або ж зареєструватися в службі зайнятості – це вибір кожного. Якщо на момент реєстрації у центрі одразу пропонують роботу, то людина не отримує статусу безробітного, а одразу починає працювати.

Таким чином протягом 2017 року працевлаштували 352 тисячі осіб, у січні-квітні 2018 року – 130 тисяч осіб.

Хто в першу чергу знаходить роботу?

Серед безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, 46% мають вищу освіту.

Кількість безробітних з числа колишніх керівників, професіоналів та фахівців у шість разів перевищує кількість відповідних вакансій. Тобто людям із вищою освітою знайти роботу важче, принаймні через центр зайнятості.

Більшість вакансій пропонують підприємства переробної промисловості (23%), оптової та роздрібної торгівлі (14%), сільського господарства (12%) та транспорту (10%).

Кількість вакансій за видами економічної діяльності у 2018 році

За офіційними даними, спостерігається дефіцит кадрів серед швачок, слюсарів, електромонтерів, токарів, електрогазозварників, фрезерувальників, шліфувальників, монтерів колій, водіїв трамваїв, водіїв тролейбусів тощо.

Кількість зареєстрованих безробітних

У службі зайнятості розповідають, що із початком сільськогосподарських робіт суттєво зріс попит роботодавців на відповідних працівників.

Кількість вакансій на підприємствах сільського та лісового господарства у січні-лютому 2018 року становила 20 тисяч одиниць, а у березні-квітні подано ще 74 тисячі вакансій.

При цьому чисельність безробітних з числа колишніх працівників сільського та лісового господарства, які шукають роботу, у січні-квітні 2018 року складала 127 тисяч осіб.

Хто і де пропонує вищі зарплати?

Оскільки ставати на облік у центр зайнятості не обов’язково, статистика щодо безробіття не може бути точною.

Велика кількість українців шукають роботу самостійно через сайти з пошуку роботи.

Тетяна з Києва працювала головним бухгалтером, втратила роботу через скорочення штату. Звернулась до центру зайнятості, бо мала високу офіційну зарплату, платила усі податки. По-друге, вирішила повчитись новому (SMM, сайти, інтернет-маркетинг) та відпочити від офісу (мала безперервний досвід роботи протягом 16 років). Подумала, що заробила на допомогу від держави.

Отримує від держави максимальну допомогу – 7048 гривень (4 прожиткових мінімуми).

Тетяна розповідає, що попит на бухгалтерів високий, тому їй часто пропонують вакансії. Але компанії, що шукають бухгалтерів через центр, вказують невисокі зарплати, тому не можуть знайти працівника через сайти з пошуку роботи.

«Запропонований рівень – 6000-10000 гривень. Такий рівень достатній для студента, а не для спеціаліста з досвідом. Але ці компанії хочуть і досвід, і дешево. Мені центр дає вакансію в державну установу, але це зовсім не мій профіль. Або посаду касира, коли я – головний бухгалтер. Маю обов’язково піти на співбесіду, але це витрачання часу роботодавців», – каже Тетяна.

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HR-експерт одного із сайтів з пошуку роботи Тетяна Пашкіна зазначає, що рівень заробітних плат серед роботодавців центру зайнятості дійсно нижчий, ніж на сайтах з пошуку роботи. Причин є кілька. По-перше – більшість вакансій на сайтах розташовані в Києві або містах-мільйонниках, де середня зарплатня вища, ніж у малих містах.

По-друге– понад 60% людей, які переглядають сайти з пошуку роботи, працевлаштовані і шукають можливості з вищою зарплатнею. У той же час, каже Пашкіна, люди, які шукають роботу через центр зайнятості, найчастіше безробітні.

Експерт також розповідає, що на сайтах із працевлаштування можна спостерігати певну «трудову міграцію»: роботодавці з великих міст віддалено наймають працівників із малих або ж шукають там людей на позмінну працю із виїздами.

Отримувати гроші від держави, але не працювати?

За словами експерта з питань зайнятості Інституту суспільно-економічних відносин Євгена Гороховця, одна із причин дисбалансу на ринку праці – пропозиція робочих місць із низьким рівнем оплати праці, який фактично не покриває вартість робочої сили.

Якщо пропонована оплата не перевищуватиме (або перевищуватиме на незначну суму) допомогу з безробіття, у зареєстрованих безробітних відсутній стимул до продуктивної праці.

За словами експерта, поширені ситуації, коли людина, зареєстрована в службі зайнятості, отримує допомогу з безробіття, але працює та отримує неофіційну заробітну плату.

Частково на зменшення рівня зареєстрованого безробіття протягом 2017 року вплинуло перевищення рівня встановленої мінімальної заробітної плати над середнім рівнем допомоги з безробіття, що стимулювало багатьох зареєстрованих безробітних до офіційного працевлаштування.

Разом з тим, переконаний Гороховець, виплати допомоги з безробіття, можливість пройти навчання та перепрофілюватися через Державну службу зайнятості є гарним шансом для тих, хто бажає реалізуватися на ринку праці, але через певні обставини не зміг цього зробити самостійно.

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Можливість стати підприємцем

Для працевлаштування не обов’язково змінювати професію. Можна спробувати відкрити власну справу.

Михайло із Коломиї працював журналістом, звільнився за власним бажанням.

Звернувся до центру зайнятості, тому що вирішив відкрити свою справу. Служба зайнятості пропонує українцям відкривати власний бізнес – для цього є можливість отримувати допомогу не щомісячно, а всю суму одразу. Для цього потрібно стати на облік, протягом місяця ходити на запропоновані співбесіди і, якщо центр не знаходить роботи, подати заяву на отримання всієї суми.

Михайло стоїть на обліку другий місяць. За цей час пройшов тестування на рівень придатності до підприємницької діяльності. Наступний крок – курси ведення бізнесу та написання бізнес-плану.

«За перший місяць мені вакансій не пропонували. Мабуть, розуміють, що не знайдуть для мене у Коломиї роботу журналістом. Відвідую курси з користування комп’ютером, створення резюме, графіки. Грошей, які я отримаю від держави на свою справу, буде недостатньо, але це хоча б частина. Решту докладу сам», – розповідає Михайло.

У Державній службі зайнятості розповідають, що протягом 2018 року підприємницьку діяльність за рахунок одноразової виплати допомоги з безробіття організували 314 молодих осіб.