В Україні майже вдвічі зросла кількість працівників з зарплатою 10 тисяч гривень – Держстат

У Державній службі статистики заявляють, що в Україні майже вдвічі зросла кількість працівників з зарплатою 10 тисяч гривень.

Як свідчать дані Держстату, у березні кількість робітників, які отримують заробітну плату в 10 тисяч гривень і більше, становила 21,3% проти 12,6% в березні минулого року.

За даними Держстату, зарплати вищі 10-15 тисяч гривень отримували здебільшого працівники фармацевтичної промисловості, металургії і енергосектору.

Кількість людей, які отримували мінімальну зарплату, скоротилася до 7,9% з 10,3%, додають у службі.

Раніше у Держслужбі заявляли, що в Україні середня заробітна плата в березні зросла порівняно з лютим на 5,9% – до 8382 гривень.

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В держбюджеті на 2018 рік встановили мінімальну заробітну плату на рівні 3723 гривні, прожитковий мінімум – 1700 гривень.