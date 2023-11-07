Ліга чемпіонів: «Шахтар» сенсаційно переміг «Барселону»

Донецький «Шахтар» здобув несподівану перемогу над одним із лідерів європейського футболу, каталонською «Барселоною». У четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА гірники втримали мінімальну перевагу на стадіоні в німецькому Гамбурзі, який у цьому сезоні є домашнім для «Шахтаря».

Свій гол гірники забили на 40-й хвилині, коли Георгій Судаков через усе поле видав передачу на Ґіорґі Ґочолейшвілі, а той навісив на голову Данила Сікана – 1:0.

У другому таймі «Барселона» домінувала, але забити у ворота Дмитра Різника так і не змогла.

Після чотирьох турів каталонці зберігають лідерство в групі Н, маючи 9 очок, по 6 набрали «Порту» і «Шахтар» (за додатковими показниками португальський клуб вище навіть до старту його гри четвертого туру), жодного пункту ще не набрав бельгійський «Антверпен».

Матч «Порту» – «Антверпен» розпочнеться о 22:00 за Києвом.