Збірна України у фіналі молодіжного чемпіонату світу зіграє з командою Південної Кореї

Збірна України з футболу віком гравців до 20 років у фіналі чемпіонату світу зіграє з командою Південної Кореї. Це стало відомо пізно ввечері 11 червня, коли корейці завершили свій півфінальний поєдинок проти чемпіонів Південної Америки еквадорців. Вирішальним у другому півфіналі виявився гол, який після розіграшу штрафного забив на 39-й хвилині Чой Джун.

Кількома годинами раніше свій історичний вихід до фіналу оформила українська «молодіжка», якій для перемоги над Італією також виявилося достатньо одного м’яча.

Фінальний поєдинок відбудеться у польському місті Лодзь у суботу, 15 червня, о 19:00. Цю гру в прямому ефірі покаже телеканал UA: Перший.