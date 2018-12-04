Журнал Forbes назвав найвпливовіших жінок світу

Американський журнал Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу. Восьмий рік поспіль очолює список канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Друге місце теж залишилася незмінною у порівнянні з минулим роком, її займає прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

На третє місце піднялась директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

До першої двадцятки Forbes ввійшли в основному керівники бізнесу, наприклад, гендиректор американського виробника автомобілів General Motors Мері Барра (4-е місце), головний виконавчий директор Youtube Сьюзен Войчицька (7-е місце) і голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Ботин (8-е місце).

Більше половини позицій в списку займають американки.