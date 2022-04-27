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Кириленко: війська РФ завдавали ударів фосфорними боєприпасами по Авдіївці

Після другого обстрілу фосфорними боєприпасами війська РФ завдали по Авдіївці авіаудару. Фото ілюстративне

Російські війська двічі завдавали ударів фосфорними боєприпасами по Авдіївці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж», – написав він у телеграмі.

За його словами, після другого обстрілу війська РФ завдали по Авдіївці авіаудару – потрапили у багатоповерхівку, відомо щонайменше про одного пораненого.

Окрім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку, додав Кириленко.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомляли про такі факти на Донеччині, Луганщині, Київщині.

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Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

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