Кириленко: війська РФ завдавали ударів фосфорними боєприпасами по Авдіївці

Російські війська двічі завдавали ударів фосфорними боєприпасами по Авдіївці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж», – написав він у телеграмі.

За його словами, після другого обстрілу війська РФ завдали по Авдіївці авіаудару – потрапили у багатоповерхівку, відомо щонайменше про одного пораненого.

Окрім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку, додав Кириленко.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомляли про такі факти на Донеччині, Луганщині, Київщині.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.