Німеччина й Франція підписали угоду, де одна із країн відповідатиме на агресію проти іншої

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель підписали в німецькому Ахені «Угоду про французько-німецьку інтеграцію» або Ахенську угоду. В ній обидві країни беруть на себе зобов’язання спільно поглиблювати інтеграцію французько-німецької економічної зони.

На тлі Brexit, послаблення євроатлантичного співробітництва у сфері безпеки й зростання популізму, ця угода містить ще й окремий пункт щодо взаємної оборони: в разі агресії, або загрози одній із держав, інша має використати всі свої можливості для допомоги партнерові.

«Ми беремо на себе зобов’язання розвивати спільну військову культуру, спільну військову промисловість. Ми хочемо спільної політики в сфері експорту озброєнь. Ми хочемо зробити свій внесок у зростання європейської армії», – заявила перед підписанням Меркель наголошуючи, що відтепер дві держави спільно захищатимуть свої інтереси на міжнародній сцені.

Нова Ахенська угода покликана вдихнути нове життя у французько-німецький альянс, у посилення їхнього центрального місця в Європейській співдружності та на світовому рівні.

Німеччина й Франція – дві найбільші та найвпливовіші держави ЄС, які були та залишаються головним двигуном всіх євроінтеграційних процесів.

Згідно з новою Ахенською угодою Франція та Німеччина зокрема, домовилися щодо активної розробки спільних позицій та випуску спільних заяв щодо головних питань Європейського союзу. Також ці дві держави блоку планують разом виступати на майданчику ООН.

У зовнішньополітичній сфері Берлін та Париж також зобов’язалися працювати вдвох, одночасно намагаючись зміцнити здатність об’єднаної Європи діяти автономно.

«Євросоюз не переживе розділу й подрібнення, він помре. Тож тут є нова французько-німецька відповідальність перед об’єднаною Європою. Вона дасть їй інструменти суверенності в сфері оборони, безпеки чи космосу», – заявив Макрон, виступаючи в Ахені.

Угодою також передбачено з одного боку, поглиблення економічної французько-німецької інтеграціъ та розвитку військового потенціалу ЄС, спільне інвестування для заповнення прогалин оборонно-безпекового потенціалу, що зміцнить ЄС та НАТО. У цьому сенсі Франція та Німеччина беруть на себе зобов’язання формувати спільну культуру в збройних силах і створити німецько-французьку раду з питань оборони та безпеки.

Серед інших положень нової Ахенської угоди також розвиток культурно-освітніх обмінів для молоді, створення французько-німецького університету та плани із зміцнення транскордонних зв’язків.

Символічність Ахенської угоди полягає в тому, що рівно 56 років тому, 22 січня 1963 року французький президент генерал Шарль Де Ґоль та німецький канцлер Конрад Аденауер підписали Єлісейську угоду, що закріпила дружбу та співробітництво між двома державами, які пройшли через жорстку воєнну конфронтацію першої й другої світових воєн.

В січні минулого року під час відзначення 55-ї річниці Єлісейської угоди канцлер Німеччини Меркель, президент Макрон разом із парламентами обидвох держав закликали укласти «нову Єлісейську угоду», яка називатиметься Ахенською угодою.