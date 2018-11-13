ЄС має йти до створення справжньої європейської армії – Меркель

Європейський союз повинен рухатися в бік створення своєї «справжньої європейської армії», заявила, виступаючи у Європейському парламенті у Страсбурзі, канцлер Німеччини Анґела Меркель.

«Німеччина продовжуватиме підтримку постійного структурного співробітництва у сфері оборони ЄС, і, з огляду на еволюцію минулих років, нам слід розробити єдине бачення, яке одного дня нам дозволить створити справжню європейську армію», – вважає німецький канцлер.

Меркель пригадала, що чотири роки тому цю ідею вже висунув голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, додавши, що «спільна європейська армія мала б засвідчити світові, що ніхто не ітиме на ЄС з війною».

«Європейський союз достатньо потужний і, згуртувавшись, повинен взяти свою долю у свої руки, щоб до нього прислухалися у світі, щоб захищати свої цінності й інтереси. Закінчилася епоха, коли ми без зайвих вагань могли розраховувати, що нас захистить хтось інший… Але не йдеться про європейську армію, яка націлена проти союзу НАТО, а якраз навпаки: вона його доповнюватиме», – пояснила Меркель.

На початку листопада про необхідність створення «справжньої європейської армії», щоб дозволити Європейському союзові захищати себе від Китаю, Росії і «навіть Сполучених Штатів» виступив і президент Франції Емманюель Макрон.

Майбутній вихід з ЄС Великої Британії, яка тривалий час виступала проти європейського військового співробітництва, відновив розмови про таку співпрацю, а також занепокоєння щодо того, що президент США Дональд Трамп може бути менш схильним надавати допомогу Європі на тлі агресивних дій Росії, ніж його попередники.

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