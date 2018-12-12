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12 Грудень 2018, Київ 17:10
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Черги на кордоні Німеччини й Франції після стрілянини в Страсбурзі – відео Радіо Свобода

Черги на кордоні Німеччини й Франції після стрілянини в Страсбурзі – відео Радіо Свобода
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Протягом ночі перетин кордону займав принаймні дві-три години. Зараз черги розтягнулися на кілька кілометрів. Пункт пропуску охороняють вояки збройних сил. Поліція перевіряє машини та посвідчення особи. Багато членів Європейського парламенту живуть не в Страсбурзі, а в Кілі (Німеччина), через те, що готелі у Страсбурзі є дорогими і часто є повністю заповненими під час пленарних сесій Європарламенту. Багато євродепутатів залишалися на робочих місцях у Європарламенті всю ніч. (Відео кореспондента Радіо Свобода)

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