Черги на кордоні Німеччини й Франції після стрілянини в Страсбурзі – відео Радіо Свобода

Протягом ночі перетин кордону займав принаймні дві-три години. Зараз черги розтягнулися на кілька кілометрів. Пункт пропуску охороняють вояки збройних сил. Поліція перевіряє машини та посвідчення особи. Багато членів Європейського парламенту живуть не в Страсбурзі, а в Кілі (Німеччина), через те, що готелі у Страсбурзі є дорогими і часто є повністю заповненими під час пленарних сесій Європарламенту. Багато євродепутатів залишалися на робочих місцях у Європарламенті всю ніч. (Відео кореспондента Радіо Свобода)