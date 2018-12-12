Стрілянина у Страсбурзі: три людини загинули, 12 отримали поранення

Три людини загинули, ще 12 отримали поранення під час стрілянини у французькому Страсбурзі, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Він зазначив, що поліція продовжує розшукувати підозрюваного в стрілянині. Водночас чоловік був відомий правоохоронцям і раніше. Місцеві служби безпеки зазначають, що він був у переліку ймовірних екстремістів.

Стрілянина поблизу різдвяного ярмарку в східному французькому місті Страсбурзі сталася ввечері 11 грудня.

Ярмарок є популярним серед туристів, щороку його відвідують сотні тисяч людей.

У Франції зберігаються підвищені заходи безпеки, запроваджені після нападів у 2015 і 2016 роках, внаслідок яких загинули понад 200 людей.