Франція видала гуманітарні візи російським активістам, яким загрожувала депортація зі США

Франція вперше видала гуманітарні візи активістам із Росії, яким загрожувала депортація зі США, повідомив член «Антивоєнного комітету Росії» Андрій Пивоваров у соцмережі X.

За його словами, це сімейна пара, яка зазнала переслідування на батьківщині після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Подружжя втекло до США, але отримало відмову у притулку.

«Був реальний ризик повернення їх до Росії, а там практично стовідсоткова ймовірність ув’язнення. Консулам Антивоєнного комітету спільно з Russie Libertés вдалося підготувати документи і переконати Францію в тому, що навіть попри перебування в США вони все ж таки перебувають під ризиком і мають право отримати гуманітарну візу. Це дуже важливий прецедент, таке сталося вперше за чотири роки війни», – написав Пивоваров.

За його словами, чоловік уже прибув до Франції, а його дружина ще перебуває в депортаційному таборі у Флориді.

Раніше зі США відправили щонайменше п’ять депортаційних рейсів із росіянами. Серед них були опозиційні активісти та дезертири. Деяким депортованим чоловікам раніше після прибуття до Росії видавали повістки до військкомату, в аеропорту з ними проводять багатогодинні допити співробітники ФСБ.

Щонайменше двох вигнаних зі США громадян Росії – колишнього військового Артема Вовченка та антивоєнного активіста Леоніда Мелехіна – після прильоту заарештували в кримінальних справах.

Як писав проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, з приходом до влади адміністрації Донадьда Трампа міграційна політика США стала більш жорсткою, і близько тисячі російських мігрантів були затримані американською імміграційною поліцією. Ставлення до прохачів притулку з числа росіян різко змінилося в травні 2024 року: до цього в’їзд через мексиканський кордон здавався одним із найпростіших способів тікати від війни, а після проходження кордону прохачам притулку давали повістку до суду та залишали на волі. У травні 2024 року прохачів притулку з Росії стали поміщати в імміграційні в’язниці.

Від кінця липня 2025 року Німеччина зупинила видачу гуманітарних віз, які отримували переслідувані з політичних мотивів.

10 лютого депортацію прохачів притулку спростив і Європейський парламент. Поправки до регламенту Євросоюзу щодо процедури надання притулку запровадили поняття «безпечних третіх країн». Тепер кожна країна ЄС матиме право сама визначати список таких держав, укладати з ними договори, а також депортувати туди прохачів притулку, навіть якщо ті ніколи там не були.