Суд у Франції оголосив вирок російському художнику Павленському

Суд у столиці Франції Парижі засудив російського художника-акціоніста Петра Павленського до трьох років тюрми, два з яких – умовно. Вирок стосується справи про підпал дверей центрального банку Франції 16 жовтня 2017 року.

Найближчим часом художник вийде на волю, оскільки він відбув більшу частину терміну під арештом.

Його соратниця Оксана Шалигіна отримала два роки тюрми, із них 16 місяців – умовно. Вона не буде відбувати тюремне ув’язнення.

Засуджені мають виплатити штраф.

Прокуратура вимагала засудити Павленського до чотирьох років тюрьми (1,5 роки умовно).

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У лютому 2018 року Павленський сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що підпалив Банк Франції, тому що він «лишається символом окупації для Парижу» і «стійким символом пригноблення всіх революційних починань».

Підпал – не перша акція Павленського. У 2012 році він вийшов на публіку із зашитим ротом на знак солідарності з учасницями панк-гурту Pussy Riot. У 2013 році прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. У жовтні 2014 року Павленський відрізав собі мочку вуха, сидячи на даху інституту імені Сербського у Москві на знак протесту проти каральної психіатрії. У лютому 2014 року провів акцію «Свобода» на підтримку українського Майдану.

У листопаді 2015 року художник-акціоніст Петро Павленський підпалив двері будівлі ФСБ у Москві. Він назвав цю акцію «рукавичкою, яку кидає суспільство в обличчя терористичній загрозі», яка, на його думку, походить від ФСБ. Суд оштрафував Павленський на півмільйона російських рублів, визнавши його винним у пошкодженні «об’єкта культурної спадщини».

У січні 2017 року стало відомо, що Павленський емігрував з Росії до Франції. У травні агентство France Press повідомило, що художник отримав у Франції політичний притулок.