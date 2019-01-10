В Парижі почався суд на Павленським за підпал входу до Банку Франції

10 січня у Парижі почалися слухання у справі про підпал, скоєний російським художником-акціоністом Петром Павленським.

Прокурори вимагають для нього десяти років ув’язнення за підпал входу до державного центрального банку Франції 16 жовтня 2017 року.

Павленський близько року провів під арештом. Протягом цього часу він кілька разів оголошував голодування і заявляв про тортури. У вересні 2018 року художника відпустили з-під варти.

В інтерв’ю виданню «Настоящее время» (спільний проект Радіо Свобода і «Голосу Америки») 9 січня Павленський заявив, що не знає, на який вирок очікувати, проте припустив, що його не ув’язнять.

«Я не знаю (яким буде вирок – ред.). Але думаю, що залишуся на волі. Мене звільнили. А якби були налаштовані мене тримати в тюрмі, не думаю, що звільнили б, і я б ось так спокійно кілька місяців гуляв Парижем. Це в принципі те, на чому ґрунтується моє припущення», – сказав він.

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В лютому 2018 року Павленський сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що підпалив Банк Франції, тому що він «лишається символом окупації для Парижу» і «стійким символом пригноблення всіх революційних починань».

Підпал – не перша акція Павленського. У 2012 році він вийшов на публіку із зашитим ротом на знак солідарності з учасницями панк-гурту Pussy Riot. У 2013 році прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. У жовтні 2014 року Павленський відрізав собі мочку вуха, сидячи на даху інституту імені Сербського у Москві на знак протесту проти каральної психіатрії. У лютому 2014 року провів акцію «Свобода» на підтримку українського Майдану.

У листопаді 2015 року художник-акціоніст Петро Павленський підпалив двері будівлі ФСБ у Москві. Він назвав цю акцію «рукавичкою, яку кидає суспільство в обличчя терористичній загрозі», яка, на його думку, походить від ФСБ. Суд оштрафував Павленський на півмільйона російських рублів, визнавши його винним у пошкодженні «об’єкта культурної спадщини».

У січні 2017 року стало відомо, що Павленський емігрував з Росії до Франції. У травні агентство France Press повідомило, що художник отримав у Франції політичний притулок.