У Франції у справі про вбивство вчителя звинуватили ще чотирьох школярів

Суд у Франції звинуватив ще чотирьом підлітків у справі про вбивство в передмісті Парижа в середині вересня вчителя Самюеля Паті, повідомляє агенція France-Presse з посиланням на джерела.

Етнічний чеченець із Москви Абдулах Анзоров, який убив учителя, був застрелений при затриманні.

Співрозмовники агентства розповіли, що трьох школярів віком від 13 до 14 років звинувачують у співучасті в убивстві. За даними слідчих, ці школярі вказали Анзорову на вчителя, коли той виходив їх школи.

Четверта обвинувачена є дочкою особи, яка поширила ролик із критикою на адресу вчителя. Школярка розповіла батькові свою версію подій у класі, хоча вона не була присутня на уроці. За тиждень до вбивства батько школярки повідомив поліції про дискримінацію в школі, оскільки Паті нібито перед показом карикатур попросив вийти із класу мусульман. За словами інших очевидців, учитель пояснив дітям, що вони можуть вільно залишити клас, якщо не хочуть дивитися на малюнки із зображенням пророка.

Після висунення звинувачень підлітків відпустили на свободу під судовий нагляд. Таким чином, тепер у справі про вбивство вчителя фігурують 14 осіб.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад «ісламістським терактом» і закликав до захисту світських цінностей Французької Республіки від радикального ісламу. Заяви Макрона викликали обурення і протести серед частини мусульман.

Через два тижні після вбивства Паті виходець із Тунісу вбив ножем трьох людей у Ніцці. Того ж дня зловмисник погрожував поліцейським і перехожим ножем в Авіньйоні.

За даними МВС Франції, в полі зору влади перебувають понад чотири тисячі іноземців, підозрюваних у поширенні радикальних ідей. Понад 200 з них підлягають висилці.